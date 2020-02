Aufwärtshaken! Rechte Gerade! Jab! Die Grundschläge beim Boxen kann der 13-jährige Sebastiano im Schlaf abrufen. Denn Sebastiano möchte Boxprofi werden und trainiert dafür jeden Tag. Mona besucht ihn beim Training und lässt sich die Grundlagen des Boxsports zeigen.

Boxen – Sebastiano steigt in den Ring. neuneinhalb . . 09:26 Min. . UT . Verfügbar bis 08.02.2025. Das Erste.

Sie möchte herausfinden, was Sebastiano so an seinem Sport fasziniert und warum Boxen bei vielen einen schlechten Ruf hat. Dabei erfährt sie auch, wie Sebastianos Familie ihn unterstützt und wie er damit umgeht, wenn er mal keine Lust hat, zu trainieren. Wie sein Weg zum Profi aussieht und wie er sich in einem Sparringskampf gegen einen älteren und schwereren Gegner schlägt – das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.