Ab auf's Eis - So trainieren Duisburgs Eishockey-Mädchen

Rasend schnell dem Puck hinterher jagen, den Gegner geschickt austricksen, Tore schießen - das alles gehört zum Eishockey dazu. Vicky besucht in dieser Folge von neuneinhalb ein ganz besonderes Eishockeyteam, nämlich die Mädchenmannschaft der EVD Jungfüchse aus Duisburg. Sie sind das erste reine Eishockey-Mädchenteam Deutschlands!

Mit dabei ist Marlene, sie ist 11 Jahre alt und spielt für ihre Mannschaft im Mittelfeld. Vicky darf die Duisburger Eishockeymädchen beim Training und sogar zu einem Turnier begleiten. Ob sie es auf das Siegertreppchen schaffen? Was das Besondere am Eishockey ist? Und was diesen Sport zur großen Leidenschaft der Mädchen macht? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.