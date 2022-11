Lust auf Lesen – Was Bücher verändern können

Lies doch mal! Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Was aber, wenn man gar keinen Bock auf Bücher hat? neuneinhalb Reporterin Tessniem will rausfinden, was an Lesen so besonders ist und warum es in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Dafür ist sie unter anderem zu einem ganz besonderen Fußball-Training verabredet. Außerdem trifft sie die 15-jährige Mirai, die auf Instagram einen Bücherblog betreibt. Warum Bücher ihre große Leidenschaft sind? Und wie Fußballspielen einigen Kindern helfen kann, Spaß am Lesen zu finden? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.