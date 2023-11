Alles Schrott? – Was man aus kaputten Elektrogeräten rausholen kann

Zwei Millionen Tonnen – also wahre Berge alter Kühlschränke, Smartphones, Spielekonsolen und anderer Elektrogeräte landen bei uns in Deutschland jedes Jahr auf dem Müll. Siham möchte herausfinden, was mit diesen riesigen Schrottbergen geschieht. Beim größten Kupferrecycler der Welt erfährt sie, wie einige wertvolle Metalle aus alten Geräten zurückgewonnen werden können.

Trotzdem wäre es besser, wenn wir gar nicht erst so viele Elektrogeräte wegwerfen würden. Denn unser Elektroschrott wird für viele Menschen in anderen Ländern zu einer echten Gefahr. Warum das so ist? Wie man alte Elektrogeräte richtig entsorgt? Und wie Repair Cafés Hilfe beim reparieren kaputter Geräte anbieten, das siehst du in dieser Folge von neuneinhalb.