Käse, Obst, Süßigkeiten, Shampoo – fast alles, was wir im Supermarkt kaufen können ist in Plastik verpackt. Denn Plastik ist als Verpackungsmaterial günstig und praktisch. Aber: So entstehen jedes Jahr riesige Berge an Verpackungsmüll, die auf der Welt große Probleme verursachen.

Video starten, abbrechen mit Escape Tschüss, Plastik! – Geht es auch ohne Verpackungsmüll? neuneinhalb . . 09:28 Min. . UT . Verfügbar bis 21.04.2025. Das Erste.

Jana will wissen, warum so viele Waren in Plastik verpackt werden und ob es nicht auch anders geht. Um das herauszufinden, trifft sie den Wissenschaftler Lukas Sattlegger, der einen Monat lang in einem Supermarkt Verpackungen untersucht hat. Außerdem besucht sie den 11–jährigen Carlos, dessen Familie Tücher aus Bienenwachs herstellt. Was es mit diesen Tüchern auf sich hat, und wie man damit Verpackungsmüll vermeiden kann? Das erfahrt ihr in dieser Folge von neuneinhalb.