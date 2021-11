Interaktive Whiteboards, Tablets und VR-Brillen im Unterricht – an vielen Schulen in Deutschland ist das Zukunftsmusik. Warum die digitale Technik in so vielen Schulen noch nicht angekommen, das möchte Reporterin Siham diesmal klären. Sie besucht Deutschlands erste 'smart school', die Gemeinschaftsschule Bellevue in Saarbrücken.

Digitales Klassenzimmer – Das Ende der Kreidezeit. neuneinhalb

Hier werden mit 3D-Brille und VR-Kits Zellkerne erkundet. Doch warum kann es sowas nicht an jeder Schule geben? Siham bringt für euch die Probleme der Digitalen Schule ans Licht und trifft Johanna und Felix, die am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin interaktive Whiteboard-Schulungen für Technik-unerfahrene Lehrer*innen geben. Wie das klappen kann? Ob ein interaktives Whiteboard besser als eine normale Tafel ist? Und warum Technik alleine nicht alles ist, das klärt diesmal neuneinhalb für euch!

Stand: 11.09.2018, 16:21