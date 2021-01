Boxen – Sebastiano steigt in den Ring

Spannende Kämpfe, gleißendes Scheinwerferlicht, tosender Applaus – so sieht er für viele aus, der Traum vom Profiboxen. Der 13-jährige Sebastiano weiß aber, dass dazu sehr viel harte Arbeit und Disziplin nötig sind. Mona begleitet ihn für neuneinhalb zum Training und lässt sich die Grundlagen des Boxens zeigen. Warum Sebastiano Profi werden will, was ihn an seinem Sport so fasziniert und ob Mona das Zeug zur Boxerin hätte? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.