Ralph fährt für die Maus nach Indien. Indien ist ein sehr großes Land (viel größer als Deutschland) in dem sehr, sehr viele Menschen leben. Und weil es so groß ist, gibt es viele verschiedene Sprachen, Schriften und Religionen. Beim Besuch einer Familie in der indischen Hauptstadt Neu-Dehli erfährt Ralph viele Dinge über das tägliche Leben in Indien. | mehr