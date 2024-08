Warum gibt es Sterne?

Die Maus - Die Frage des Tages. . 02:55 Min. . Verfügbar bis 18.07.2035. Die Maus. Von Dorothee Machai.

Nachts in den Himmel zu gucken und die tausenden Sterne zu sehen, hat etwas Magisches. Früher haben sich die Seeleute an ihnen orientiert. Aber wer knipst die Sterne nachts eigentlich an?