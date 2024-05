Heute ist es soweit! Tarkan will sich endlich trauen, vom großen Sprungbrett zu springen. Im Schwimmbad oben auf dem Sprungturm angekommen gibt es aber erst noch wichtige Fragen zu klären, auch wenn die anderen Badegäste warten müssen: Arschbombe oder grade rein? Und wie schnell wird man eigentlich beim Fall? Außerdem beantworten Clarissa und Tarkan noch die fünf Fragen der Sendung. Schindet Tarkan etwa Zeit, weil er sich doch nicht traut, oder wird er am Ende springen…?

Soll man wirklich nicht mit vollem Bauch schwimmen?

Grade noch ein leckeres Mittagessen gegessen und dann sofort rein in den Pool! Ist das eine gute Idee, oder ist etwas dran am Spruch „Mit vollem Bauch soll man nicht schwimmen!“? Um diese Frage zu beantworten, hat sich Tarkan mal genauer angesehen, was nach dem Essen und bei sportlicher Anstrengung im Körper passiert.

Warum ist es im Pool/Meer erst kalt, und dann wird es einem langsam warm?

Warum sind lange Haare nach dem Schwimmen meist verknotet?

Was ist ein Fußpilz?

Warum sind Schnorchel nur so kurz?

Stand: 08.05.2024, 11:45 Uhr