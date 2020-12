Gans ohne Fleisch – Jana auf der Suche nach dem vegetarischen Weihnachtsbraten

neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:25 Min. . UT . Verfügbar bis 19.12.2025. Das Erste.

Weihnachtsbraten, gefüllte Gans, Würstchen mit Kartoffelsalat: Fleisch gehört an Weihnachten für viele Menschen einfach dazu. Aber geht es nicht auch anders? Jana trifft den Koch Sean Moxie und will mit ihm eine ganz besondere Weihnachtsgans zubereiten – nämlich aus Fleischersatz! Ob das gelingt? Und was ein 3D-Drucker damit zu tun hat? Darum geht’s diesmal bei neuneinhalb.

