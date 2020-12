Klick, gekauft - Worauf wir beim Onlineshopping achten sollten

neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:23 Min. . UT . Verfügbar bis 05.12.2025. Das Erste.

Alle Jahre wieder geht das große Weihnachtsshopping los! In letzter Zeit erledigen immer mehr Menschen ihre Einkäufe gemütlich vom Sofa aus. Nämlich online! Das ist zwar praktisch, aber Onlineshopping bringt auch Nachteile mit sich - vor allem für die Umwelt und für die Läden vor Ort. Jana möchte rausfinden, was nach ihrem „klick“ im Onlineshop passiert, und besucht den größten Versandhändler Europas. Was sie dort erlebt, und worauf wir beim Einkaufen im Internet achten sollten? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Download Video: Klick, gekauft - Worauf wir beim Onlineshopping achten sollten.