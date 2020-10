Künstliche Intelligenz - Wie schlau sind Maschinen?

Ein selbstfahrendes Auto, ein Roboter und ein etwas frecher Sprachassistent – was haben diese drei Dinge gemeinsam? Sie haben eine Intelligenz. Zumindest eine künstliche Intelligenz. Aber was genau heißt das? Das möchte Malin erfahren. Deshalb trifft sie Roboter Pepper. Pepper soll irgendwann im Altersheim eingesetzt werden und die Pfleger bei ihrer Arbeit unterstützen. Pepper ist schon in der Lehre und lernt, in bestimmten Situationen wie ein Mensch reagieren zu können. Das ist das Ziel der KI-Systeme. Heißt das, dass wir Menschen irgendwann von schlauen Maschinen ersetzt werden? Wie schlau ist Pepper schon? Und wo steckt heute schon künstliche Intelligenz überall drin? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb. | mehr