Bildergalerie: Proteste gegen den Krieg in der Ukraine

Viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt möchten den Ukrainerinnen und Ukrainern beistehen. Ihre Solidarität zeigen sie bei Protesten und Demonstrationen in vielen Ländern der Erde. Und dieser Protest ist meistens bunt und kreativ. Wir zeigen dir in unserer Bildergalerie, wie und wo die Menschen weltweit gegen den Krieg auf die Straße gehen und was sie sich dabei einfallen lassen.