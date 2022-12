Voting: Bist du in Weihnachtsstimmung?

Wie steht es in diesem Jahr um dein Weihnachtsgefühl? Freust du dich auf die Feiertage? Wird bei euch in diesem Jahr alles wie immer sein? Oder ist dir in diesem Jahr vielleicht gar nicht so nach Weihnachten? Krieg gegen die Ukraine, Klimakrise, Energieknappheit oder Inflation - all das kann ganz schön auf die Weihnachtsstimmung schlagen. Sag uns im neuneinhalb-Voting, wie du damit umgehst!