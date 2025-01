Das Jahr ist in zwölf Tierkreiszeichen eingeteilt, die aber nicht mit den Monaten übereinstimmen.

Horoskope, Tierkreiszeichen und Geburtshoroskope (Birth Charts) sind Teil der Astrologie. Astrologie gibt es schon seit tausenden Jahren. Bereits die alten Babylonier und Ägypter haben aus den Sternen gelesen. Auch heute glauben viele Menschen, dass Sterne und Planeten Einfluss auf unsere Persönlichkeit und Zukunft haben.

Sterne deuten ist immer noch voll im Trend

Laut einer Umfrage glaubt mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen an Horoskope. Astro-Apps und Influencer wie Palina Rojinski aka Astrolinksi oder Lori Haberkorn boomen. Bei TikTok finden sich unter #astrology mehr als 4.3 Millionen Beiträge! Und selbst die, die nicht dran glauben, wissen zumindest, für was das eigene Sternzeichen bzw. Tierkreiszeichen angeblich steht.

Astrologie vs. Astronomie

Die Astrologie versucht, die Position von Sternen und Planeten mit Ereignissen auf der Erde zu verbinden und zum Beispiel die Zukunft vorauszusagen.

Auch wenn bei Horoskopen und Tierkreiszeichen viel von Planeten und Sternen gesprochen wird, man sollte Astrologie nicht mit Astronomie verwechseln. Astronomie ist eine anerkannte Wissenschaft, die sich mit der Erforschung des Universums, von Sternen und Planeten beschäftigt. Ziel der Astronomie ist es zum Beispiel herauszufinden, warum der Mars rot ist.



Bei der Astrologie geht es dagegen um das Deuten von Himmelskörpern. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die Sterne unser Schicksal, unseren Charakter und am Ende unser Leben beeinflussen. Astrologie ist allerdings keine Wissenschaft!

Mangel an wissenschaftlichen Beweisen

Jedem Tierkreiszeichen werden in der Astrologie besondere Charaktereigenschaften zugeschrieben. Widder zum Beispiel gelten als angriffslustig, selbstbewusst und abenteuerlustig.

Forschende haben die Astrologie genauer unter die Lupe genommen und mit wissenschaftlichen Methoden und Experimenten überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Geburt und unserer Persönlichkeit gibt. Die Antwort lautet: nein. Unser Sternzeichen bzw. Tierkreiszeichen hat keinen Einfluss auf unseren Charakter oder unsere Intelligenz. Forschende untersuchten außerdem, ob Ehepaare, deren Sternzeichen angeblich gut zueinander passen, auch seltener geschieden werden. Das Ergebnis: Es gab keinen Hinweis darauf, dass astrologisch besser passende Paare länger zusammenbleiben als andere.



Die Forschung hat aber eine Erklärung dafür, warum man häufig das Gefühl hat, dass Horoskope perfekt auf einen passen und somit irgendwie „stimmen“. Das liegt am sogenannten Barnum-Effekt: Horoskop-Formulierungen sind oft vage und allgemeingültig. Das klingt dann zum Beispiel so: „Du hast einiges an Potential, das du noch nicht ausgenutzt hast”. Außerdem finden sich in den Texten

häufig schmeichelhafte Aussagen wie „Du bist stolz auf deine Unabhängigkeit”. Diese allgemeinen Formulierungen in Horoskopen treffen eigentlich auf fast alle zu, aber wir beziehen sie auf uns persönlich und denken “Ja, da ist was dran!”.

Wenn Astrologie problematisch wird

Das ist wichtig zu wissen, denn es gibt Menschen, die glauben so sehr daran, dass uns die Sterne beeinflussen, dass sie sich sogar bei extrem wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben nach den Sternen richten. Außerdem gibt es Personen, die mit diesem Glauben Geld verdienen. Darum ist es wichtig, Entscheidungen selbst zu treffen und sich nicht nur nach Sternen oder dem Horoskop zu richten.

Stand: 01.01.2025, 20:55 Uhr