Sonnenschein und tolles Wetter: In den Sommerferien kann man viel erleben

Das Wort "Ferien" kommt vom lateinischen "feriae" - das bedeutet "Festtage". Denn die ersten Ferien gab es schon im Mittelalter. Zu dieser Zeit leitete die Kirche alle Schulen. Ferientage waren deshalb kirchliche Festtage, zum Beispiel Ostern oder Weihnachten. Die Schüler konnten an diesen Tagen trotzdem nicht faulenzen: Sie mussten zwar nicht in die Schule gehen, aber dafür beim Gottesdienst mithelfen oder im Kirchenchor singen. Wirklich frei hatten die Kinder nur, wenn eine Kirche geweiht wurde oder ein Markt in die Stadt kam. Das war damals nämlich etwas ganz Besonderes.

Acker statt Schule

In den Ferien kann man durch Jobs sein Taschengeld aufbessern. Zum Beispiel indem man Zeitungen austrägt

Die ersten richtigen Schulferien in Deutschland gab es erst im 18. Jahrhundert. Jetzt hatten alle Schüler mehrmals im Jahr mehrere Tage am Stück keinen Unterricht. Viele Kinder mussten in der freien Zeit aber auf dem Land arbeiten. Sie haben dann zum Beispiel bei der Kartoffelernte geholfen. Deshalb nannte man die Herbstferien bis vor einigen Jahrzehnten auch noch "Kartoffelferien". Heute sollen die Schüler die Ferienzeit dazu nutzen, sich zu erholen. Manche Kinder und Jugendliche haben aber auch Ferienjobs, um ihr Taschengeld aufzubessern.

Warum haben nicht alle Schüler gleichzeitig Ferien?

Chaos auf den Straßen: Jedes Jahr zu Ferienbeginn gibt es lange Staus

Die Ferien fangen aber nicht überall gleichzeitig an: Zum Beispiel haben alle Schüler in Deutschland sechs Wochen Sommerferien, aber in manchen Bundesländern beginnen sie im Juni, in anderen erst im August. Denn weil viele Familien mit dem Auto in den Urlaub fahren, gibt es jedes Jahr zu Ferienbeginn lange Staus auf den Autobahnen. Ähnlich ist es bei Flugreisen; auch an den Flughäfen ist in den Sommerferien viel los. Zudem ist es an vielen beliebten Urlaubsorten im Sommer sehr voll. Würden die Ferien überall gleichzeitig beginnen, gäbe es ein großes Chaos auf den Straßen und an den Flughäfen, und an manchen Orten könnte man kein Hotelzimmer mehr bekommen.

Stand: 23.03.2019, 10:15 Uhr