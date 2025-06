Organ | Organspende

Das Wort Organ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Werkzeug“ oder „Instrument“. In der deutschen Sprache hat „Organ“ mehrere Bedeutungen: Zum Beispiel nennt man die Stimme eines Menschen ein Organ – ein Instrument, mit dem man sprechen und sich ausdrücken kann. Auch Zeitungen oder Personen, die eine bestimmte Gruppe in der Öffentlichkeit vertreten, werden manchmal als „Organ“ bezeichnet.

Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, muss der Patient zur sogenannten Blutwäsche, um überleben zu können

Im medizinischen Sinn sind Organe Körperteile mit bestimmten Aufgaben. Es gibt Sinnesorgane, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen – wie Augen, Ohren, Zunge, Haut und Nase. Und es gibt die sogenannten inneren Organe, etwa das Herz, die Lunge, die Leber, den Magen oder die Nieren. Diese Organe arbeiten im Körper rund um die Uhr. Wenn eines von ihnen krank wird und nicht mehr funktioniert, kann das für den Menschen lebensbedrohlich sein.

Organspende

Einige kranke Organe lassen sich mit Medikamenten oder Geräten unterstützen – zumindest für eine gewisse Zeit. Oft ist aber eine Organspende die einzige Möglichkeit, das Leben eines schwer kranken Menschen zu retten. Dabei wird ein gesundes Organ von einem Menschen auf einen anderen übertragen – das nennt man Transplantation.

Ein Organspende-Ausweis zeigt, ob jemand bereit ist, nach seinem Tod seine Organe zu spenden oder nicht

Manche Organe, wie eine Niere oder ein Teil der Leber, können sogar von lebenden Menschen gespendet werden. Die meisten Organe werden jedoch erst nach dem Tod gespendet – zum Beispiel, wenn ein Mensch bei einem Unfall stirbt, aber seine Organe noch gesund und funktionsfähig sind.

Transplantation

Eine Organtransplantation ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich: Das gespendete Organ muss gesund sein und gut zum Körper des Empfängers passen. Außerdem darf ein Organ nur entnommen werden, wenn der Mensch zu Lebzeiten zugestimmt hat – zum Beispiel mit einem Organspendeausweis oder in einem digitalen Register. Wer keine Entscheidung getroffen hat, kann nach dem Tod nicht automatisch Spenderin oder Spender werden. In diesem Fall entscheiden die Angehörigen, ob sie einer Organspende zustimmen – oft eine sehr schwierige Entscheidung, die schnell getroffen werden muss.

Rechtliche Bedingung für Organspende - der Hirntod

Es warten rund drei mal so viele Menschen auf ein neues Organ, wie es Spenderorgane gibt.

Eine Organspende ist nur möglich, solange die Organe noch durchblutet und funktionsfähig sind. Das ist zum Beispiel bei einem sogenannten Hirntod der Fall: Dabei ist das Gehirn unwiderruflich ausgefallen, aber Maschinen halten Herzschlag und Atmung künstlich aufrecht. In Deutschland gilt ein Mensch mit Hirntod als tot – das ist medizinisch und rechtlich klar geregelt. Viele Menschen beschäftigen sich intensiv mit der Frage, ob und wann sie selbst Organe spenden möchten. Denn obwohl viele eine Organspende grundsätzlich befürworten, gibt es deutlich mehr Patientinnen und Patienten, die ein Organ brauchen, als Spenderorgane vorhanden sind.

Stand: 30.05.2025, 13:39 Uhr