Was genau wird am 23. Februar gewählt? Warum hat man zwei Stimmen? Was ist die 5-Prozent-Hürde? Wie bildet sich eine Koalition? Antworten gibts hier?

Video starten, abbrechen mit Escape Lexikon-Video: Basics zur Bundestagswahl neuneinhalb. 04:06 Min. . Verfügbar bis 22.02.2030. KiKa.

Dieser Beitrag wurde 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Stand: 22.02.2025, 08:45 Uhr