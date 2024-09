Und noch mal Spanien: Auch die katalanische Hauptstadt Barcelona erlebt einen Hype und extreme Besucherzahlen. Und auch hier sind viele Einheimische sauer. Sie fordern "Tourists go home". Bis zum Jahr 2029 will Barcelona alle Ferienwohnungen für Touristen innerhalb der Stadt abschaffen und so die Wohnungsnot bekämpfen.