Abenteuer Wildnis – Wie überlebt man in freier Natur?

Beeren sammeln, Wasser abkochen und unter freiem Himmel schlafen? Das klingt für manche nach einem tollen Erlebnis, für neuneinhalb-Reporterin und ‚Stadtkind‘ Tessniem ist das ein ganz schönes Abenteuer. Für den neuneinhalb-Selbstversuch verbringt sie 24 Stunden im Wald.

Mit der Hilfe von Wildnis-Trainer Steffen muss sie sich selbst mit dem versorgen, was sie in der Natur findet. Was darf man essen, was ist gefährlich? Woher bekommt man im Wald Wasser? Wie macht man Feuer? Und wo kann sie geschützt die Nacht verbringen? All das muss Tessniem herausfinden, bevor die Nacht einbricht. Ob sie das schafft und wie es ihr dabei geht, erfährst du hier bei neuneinhalb.