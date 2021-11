Notruf im Gebirge – Die Bergwacht im Einsatz. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 10.07.2026. Das Erste.

Ein Hubschrauber, eine Gruppe mutiger Menschen und eine echte Herausforderung – das alles erwartet Reporterin Gesa in dieser Folge neuneinhalb. Denn bei der Bergwacht in Bad Tölz erlebt sie, wie Menschen im Gebirge gerettet werden. Der Einsatz erfolgt oft in schwingelerregenden Höhen und ist ganz schön anstrengend! Ob Gesa es mit einer Gruppe Jugendlicher schafft, einen Verletzten vom Berg abzutransportieren? Und wie man Bergretter:in werden kann? Das und mehr erfährst du in der neuen Folge neuneinhalb!

