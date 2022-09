Im Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hat die Ukraine einen offiziellen Beitrittsantrag bei der EU eingereicht. Am 23. Juni 2022 haben alle anderen EU-Mitgliedstaaten diesem Antrag zugestimmt und die Ukraine hat nun den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten. Was das bedeutet und welche Bedingungen an einen EU-Beitritt geknüpft sind, erklärt dieses neuneinhalb kompakt.

Stand: 02.09.2022, 11:49 Uhr