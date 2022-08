Krieg und Hunger

Seit vier Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Millionen Menschen haben aus Angst ihr Zuhause verlassen und sind geflohen. Andere sind geblieben und leben nun unter teilweise extrem schwierigen Bedingungen. Vor allem im Osten des Landes fehlt es vielen Menschen sogar an Lebensmitteln und Wassern. Doch der Krieg trifft nicht nur die Menschen aus der Ukraine, er hat auch Auswirkungen auf den Rest der Welt.

Vor allem in Afrika und anderen Ländern wie Jemen oder Afghanistan leiden durch den Krieg, den der russische Präsident Putin begonnen hat, nun noch mehr Menschen Hunger als sonst. Aber wie kann das sein? Der Krieg in der Ukraine und der Hunger weltweit – wie hängt das zusammen? Das erklärt Reporterin Tessniem in dieser Ausgabe neuneinhalb kompakt.

Stand: 03.08.2022, 10:44 Uhr