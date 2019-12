Alle reden von 5G und immer schnelleren Mobilfunknetzen, dabei gibt es in Deutschland immer noch Orte, die in einem sogenannten Funkloch liegen. neuneinhalb besucht Mara und Leonie, die in der Gemeinde Gondenbrett in der Eifel leben. Dort gibt es oft gar kein Netz oder maximal „EDGE“-Empfang.

Video starten, abbrechen mit Escape Von Funkloch bis 5G – Wie funktioniert Mobilfunk?. neuneinhalb . . 09:40 Min. . UT . Verfügbar bis 14.12.2024. Das Erste.

Die Einwohner*innen müssen tatsächlich auf einen Berg steigen, um mit dem Handy Fotos zu verschicken, oder Nachrichten zu empfangen. Gleichzeitig reden beim Thema Mobilfunk andere schon über das neue super schnelle 5G-Netz, das bald in Deutschland eingeführt werden soll. Jana will wissen, was es damit genau auf sich hat und schaut sich an, wie die Industrie das neue 5G-Netz nutzen will. Warum es in Deutschland noch Funklöcher gibt? Warum das 5G-Netz so schnell ist und wie man damit einen Roboter steuern kann? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.