neuneinhalb-Reporter Robert wagt den E-Learning-Selbstversuch. Er will Zeichnen lernen und zwar nur mit Hilfe des Internets. Ob er sich mit Apps, Video-Tutorials und anderen Online-Methoden verbessern kann? Auch viele Schüler*innen in Deutschland haben Erfahrungen mit E-Learning gemacht. Denn wegen des Coronavirus waren von einem auf den anderen Tag die Schulen zu. Unterrichtet wird plötzlich übers Netz.

Video starten, abbrechen mit Escape Lernen im Netz – Wie funktioniert E-Learning?. neuneinhalb . . 09:34 Min. . UT . Verfügbar bis 25.04.2025. Das Erste.

Wir stellen drei Schüler*innen vor, deren Schulen das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen gelöst haben. Wie die Schüler*innen damit klarkommen, zeigen sie uns in ihren Videotagebüchern. Wie Unterricht übers Internet klappt? Was man sonst noch mit E-Learning lernen kann? Und wie es mit Roberts Zeichentechnik nach einer Woche steht? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 15.04.2020, 12:11