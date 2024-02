Extra-Video

Verschwörungserzählungen sind nicht nur unfair, sie können auch ein echtes Problem werden, zum Beispiel wenn sie Hass auf eine Gruppe oder einen Menschen schüren. Besonders schwierig wird es, wenn ein Mensch aus deiner Umgebung Verschwörungserzählungen glaubt und sie verbreitet.

Teile keine Informationen, die dir eher unwahrscheinlich vorkommen und sag deinen Freundinnen und Freunden Bescheid, dass sie das lieber auch nicht machen sollen.



Hast du in deiner Familie oder im Freundeskreis Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst? Dann such dir jemanden, dem du davon erzählen kannst. Das geht zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer unter 116 111.



Wenn du dich sicher genug fühlst und mit der betroffenen Person darüber sprechen willst, dir aber die Argumente fehlen, dann hol dir vorher Tipps und Informationen – zum Beispiel hier in unserer Linkliste.

Dieser Beitrag wurde 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Stand: 16.04.2021, 18:11 Uhr