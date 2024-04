Lernen im Netz – Wie funktioniert E-Learning?

neuneinhalb-Reporter Robert wagt den E-Learning-Selbstversuch. Er will Zeichnen lernen und zwar nur mit Hilfe des Internets. Ob er sich mit Apps, Video-Tutorials und anderen Online-Methoden verbessern kann? Auch viele Schüler*innen in Deutschland haben Erfahrungen mit E-Learning gemacht. Denn wegen des Coronavirus waren von einem auf den anderen Tag die Schulen zu. Unterrichtet wird plötzlich übers Netz.

Wir stellen drei Schüler*innen vor, deren Schulen das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen gelöst haben. Wie die Schüler*innen damit klarkommen, zeigen sie uns in ihren Videotagebüchern. Wie Unterricht übers Internet klappt? Was man sonst noch mit E-Learning lernen kann? Und wie es mit Roberts Zeichentechnik nach einer Woche steht? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

