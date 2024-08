26 Zentimeter fehlen Friederike noch zu ihrem Traum: der Teilnahme an den Paralympics in Paris. Ihre Disziplin ist der Para-Weitsprung. Die Norm, die sie schaffen muss: 4,94 Meter. Ein Wettkampf in Leverkusen ist ihre letzte Chance, die Weite zu knacken.

Robert ist dabei und fiebert mit. Wird Friederike es schaffen? Und wie genau funktioniert es eigentlich, dass Sportlerinnen und Sportler mit ganz unterschiedlichen Behinderungen in einem Wettkampf antreten?

Stand: 13.08.2024, 12:36 Uhr