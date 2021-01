Altpapier, Altglas, Gelber Sack – wenn wir dafür sorgen, dass unser Müll wiederverwertet wird, helfen wir, das Klima zu schützen. Dazu müssen wir die Abfälle nur trennen und in die richtigen Tonnen werfen. Leichter gesagt, als getan. Was genau kommt in die Gelbe Tonne und was gehört in andere Container? Darum geht es in diesem Quiz. Vorsicht, es wird knifflig!