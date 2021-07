Zecken gibt es auf der ganzen Welt. Insgesamt haben Wissenschaftler etwa 900 verschiedene Arten entdeckt, in Deutschland leben etwa 20 verschiedene Zecken-Arten. In Deutschland und Mitteleuropa besonders weit verbreitet ist der Gemeine Holzbock. In unserem Quiz kannst du zeigen, wie gut du dich mit den kleinen Parasiten auskennst.