Igel in Gefahr

Igel in Not - Tim und Sina retten Stacheltiere

Achtung, es wird stachelig! Robert trifft in dieser Folge von neuneinhalb junge Igelretter*innen - denn viele der nachtaktiven Tiere sind in Gefahr und brauchen unsere Hilfe. Die 13-jährige Sina zeigt Robert, was ihre Aufgaben in einer Igelauffangstation sind. Gemeinsam bereiten die beiden die Auswilderung von Igel Eddi vor. Vom 10-jährigen Tim erfährt er, wie man Gärten igelfreundlich gestalten kann. Wie dabei eine Igeltreppe hilf? Und ob die Auswilderung von Igel Eddi gelingt? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb. | mehr