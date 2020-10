Skateboarden – Jana wagt sich aufs Brett

Auf die Bretter, fertig, los! Skateboarden ist cool und macht Spaß – wenn man weiß, wie’s geht... Jana ist zwar eine totale Anfängerin, aber das schreckt sie nicht ab! In dieser Folge von neuneinhalb lässt sie sich von einer der besten Skaterinnen Deutschlands trainieren. Lea Schäfer ist 19 Jahre alt, hat schon einige Contests gewonnen und gehört sogar zum deutschen Skateboard Olympia Team. Was Lea am Skateboarden so fasziniert? Wie es ihr als Anfängerin ergangen ist und ob Jana von ihr ein paar Tricks lernen kann? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb. | mehr