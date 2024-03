Skateboarden – Jana wagt sich aufs Brett

Auf die Bretter, fertig, los! Skateboarden ist cool und macht Spaß – wenn man weiß, wie’s geht... Jana ist zwar eine totale Anfängerin, aber das schreckt sie nicht ab!

In dieser Folge von neuneinhalb erfährt sie in einem Skateshop, wie man das richtige Brett und die passende Schutzkleidung findet, und dann wird es für sie ernst: Sie trifft auf ihre Trainerin Lea, eine der besten Skaterinnen Deutschlands! Lea ist 19 Jahre alt, hat schon einige Contests gewonnen und gehört sogar zum deutschen Skateboard Olympia Team. Denn Skateboarding wird 2021 zum ersten Mal eine offizielle Sportart bei den Olympischen Spielen. Was Lea am Skateboarden so fasziniert? Wie es ihr als Anfängerin ergangen ist und ob Jana von ihr ein paar Tricks lernen kann? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2019 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.