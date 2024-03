Das Klettern als Sportart ist schon über 100 Jahre alt. Ab etwa 1890 entwickelte sich das sogenannte Freiklettern, bei dem Menschen versuchen, nur mit Händen und Füßen möglichst weit oder möglichst schnell an einer Felswand hochzusteigen. Mit der Erfindung von Haken, mit denen sich die Kletterer sichern konnten, wurden immer höhere und steilere Routen möglich. Mit der Zeit entstanden überall auf der Welt künstliche Kletterwände und -Hallen, in denen Sportlerinnen und Sportler und Hobby-Kletterinnen und -Kletterer trainieren können.

Klettern als Wettkampf

'Bouldern' können Kletter:innen an künstlichen Kletterwänden oder an echten Felsen

Klettern ist heute nicht nur ein sehr beliebter Freizeitsport, auf Wettkämpfen messen sich Kletterer aus der ganzen Welt miteinander. Dabei gibt es verschiedene Disziplinen: Beim Bouldern bewegen sich die Kletterer ohne Sicherung in einer ungefährlichen Höhe und sind durch eine Matte am Boden vor Verletzungen geschützt. Dabei gibt es an der Wand verschiedene Schwierigkeitsgrade. Beim „Leadklettern“ müssen die Athletinnen und Athleten möglichst schnell und fehlerfrei bis zu 20 Meter hohe Routen klettern, dabei sind sie durch Haken und Seile gesichert. Und beim Speedklettern gilt es, eine 15 Meter hohe Wand so schnell wie möglich hochzuklettern. Die Route ist jedes Mal gleich. Auch hier sind die Kletterer gesichert. Der Weltrekord im Speedklettern liegt aktuell bei 4,984 Sekunden.

Olympisches Klettern

Deutschland wird bei der olympischen Premiere des Kletterns von zwei Athleten vertreten.

Seit 2020 ist Klettern eine olympische Disziplin. Dafür wurde ein neues Wettkampfformat erschaffen, das aus den drei Disziplinen Bouldern, Leadklettern und Speedklettern besteht. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer in allen drei Disziplinen antreten müssen. Das finden nicht alle Athletinnen und Athleten gut, weil sich die meisten auf eine Disziplin spezialisiert haben.

Stand: 04.03.2024, 12:07 Uhr