Tipps zum Gassparen

Besonders im Winter benötigen wir in Deutschland viel Erdgas, weil ein Großteil der Heizungen damit betrieben wird. Wir nutzen Gas aber teilweise auch, um daraus Strom zu erzeugen. Und in vielen Wohnungen und Häusern wird auch Wasser mit Gas erhitzt. Wenn du weniger heizt, weniger Warmwasser und weniger Strom nutzt, kannst du also Gas sparen. Hier sind Tipps, wie das gelingt: