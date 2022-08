Energieversorgung - Müssen wir im Winter frieren?

Zum Kochen, zum Erhitzen von Wasser, zum Heizen – für alle diese Dinge brauchen wir Gas. Seit einiger Zeit fließt allerdings deutlich weniger Erdgas von Russland nach Deutschland als üblich. Und das könnte schon bald zum Problem werden: Denn gerade im Winter brauchen wir besonders viel Gas, damit unsere Heizungen laufen. Müssen wir dieses Jahr also frieren?

Um das herauszufinden, besucht Reporterin Mona einen Gasspeicher in Niedersachsen. Hier wird gerade ein Erdgasvorrat für den Winter angelegt. Wie Gas überhaupt gespeichert wird, was die Politik macht, um Deutschland für den Winter vorzubereiten, und wie du Gas sparen kannst? Antworten gibt es in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 25.08.2022, 13:19 Uhr