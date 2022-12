neuneinhalb-Voting: Wie sieht deine Familie aus und mit wem lebst du zusammen?

Familien werden immer bunter. Mit den leiblichen Eltern und Geschwistern zusammenzuleben, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und es gibt die verschiedensten Familienmodelle. Mal funktionieren diese gut – wie in der Patchworkfamilie, die wir getroffen haben, mal klappt das Zusammenleben nicht so gut. In unserem neuneinhalb-Voting kannst du uns mitteilen, wie deine Familie aussieht und mit wem du zusammenlebst. Möchtest du uns mehr darüber erzählen, was Familie für dich bedeutet, schreib einfach in die Kommentare unter der Sendung.