Plötzlich Geschwister - So lebt es sich in einer Patchworkfamilie

Oliver, Astrid, Livia, Julius, Ben, Lina, Maja und dazu vier Hunde: Das ist Familie Alsbach-Panzau. Oliver und Astrid kamen vor etwa 6 Jahren zusammen als beide schon eigene Kinder hatten. Für Olivers Kinder und Astrids Töchter hieß das: neue Geschwister über Nacht! Wenig später kam noch der gemeinsame Bruder Ben dazu. Die Alsbach-Panzaus sind also eine echte Patchworkfamilie. Manche sagen dazu auch Bonus- oder Stieffamilie.

Robert begleitet die Familie einen Tag lang und erfährt, wie es ist, in so einer zusammengewürfelten Familie aufzuwachsen. Was ist das Tolle an einer Patchworkfamilie? Wo tauchen Schwierigkeiten auf? Und wie wird aus zwei Familien eine? Das zeigt diese Folge neuneinhalb.

Stand: 22.11.2022, 10:06 Uhr