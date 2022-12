Jung oder alt, männlich oder weiblich: Wie setzt sich unsere Bevölkerung zusammen?

Das Wort Demografie kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‚Bevölkerungswissenschaft’. Demografen, also Bevölkerungswissenschaftler, zählen zum Beispiel regelmäßig, wie viele Menschen in einem Land wie Deutschland leben und wie alt sie sind. Außerdem interessiert es Demografen, woher die Menschen kommen, die nach Deutschland ziehen und in welche Länder Deutsche auswandern. Wenn sie ihre Ergebnisse zusammengetragen haben, stellen die Demografen sie unter anderem in einer Grafik dar: in der so genannten Bevölkerungspyramide. Heute nennt man diese Grafiken auch 'Lebensbäume'.

Pyramide ist keine Pyramide mehr

An diesen Bevölkerungsbäumen kann man zum Beispiel ablesen, wie viele Männer und Frauen in Deutschland leben und wie alt sie sind. Diese Grafik bezeichnete man früher als Pyramide, weil sie vor ungefähr 50 Jahren noch wie eine Pyramide aussah: Ganz unten gab es viele junge Menschen und ganz oben, also in der Spitze der Pyramide, nur noch ganz wenig alte Menschen. Heute sieht die Bevölkerungspyramide gar nicht mehr wie eine Pyramide aus, denn es gibt in Deutschland immer weniger junge Menschen und immer mehr alte.

Vor mehr als 50 Jahren gab es noch sehr viele junge Menschen

Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen heute länger leben, weil zum Beispiel die medizinische Versorgung immer besser wird. Aber es liegt auch daran, dass die Deutschen weniger Kinder bekommen als früher: Sie gehen länger zur Schule und zur Uni, heiraten später und müssen nach einer langen Ausbildung erst einmal den Einstieg ins Berufsleben schaffen.

Wichtig für die Politik

Heute gibt es immer mehr alte und immer wenige Junge Menschen - nicht nur in Deutschland

Demografische Ergebnisse wie die Bevölkerungspyramide sind sehr wichtig für die Politiker. Denn die müssen auf Veränderungen in der Bevölkerung reagieren. Sie müssen sich zum Beispiel überlegen, wovon die alten Menschen leben sollen. Wenn es nämlich immer mehr alte Menschen gibt, die eine Rente bekommen, aber immer weniger junge, die in die Rentenkasse einzahlen, dann ist irgendwann nicht mehr genug Geld für die Rente der Alten da.

Stand: 03.01.2018, 12:25 Uhr