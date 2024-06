Die Deutsche Börse in Frankfurt: Aktienhändler bei der Arbeit

Das Wort Börse stammt vom lateinischen Wort "buerse", was Geldbörse bedeutet. Vor vielen Jahren gab es in der belgischen Stadt Brügge einen Platz, der "ter buerse" hieß. Auf diesem Platz trafen sich Händler und Kaufleute, um Geschäfte zu machen. Und etwas Ähnliches passiert auch heute noch in verschiedenen Ländern der Welt an der Börse: Menschen kaufen und verkaufen. Allerdings kein Obst, Gemüse oder Fleisch, sondern Aktien. Dafür müssen die Käufer und Verkäufer aber nicht extra zur Börse kommen, sondern sie können den Kauf am Computer oder Smartphone oder in ihrer Bank abwickeln.

Stand: 19.03.2019, 12:10 Uhr