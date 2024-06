Europäisches Parlament | Europaparlament

Ein riesiger Sitzungssaal: Das EU-Parlament hat mehr als 700 Abgeordnete.

Das Europäische Parlament ist eine Versammlung, in der die Themen besprochen werden, die alle Mitgliedsländer der EU etwas angehen. Es hat seinen Sitz in Straßburg und Brüssel. Die Mitglieder des Parlaments nennt man 'Europa-Abgeordnete'. Sie werden alle fünf Jahre von den Bürgern der EU in der Europawahl gewählt.

Regeln für alle Mitgliedsländer

Was in eine Schokolade hinein darf, haben die EU-Abgeordneten mitentschieden

Gemeinsam überlegen sich die Europa-Abgeordneten Regeln, an die sich alle Länder in Europa halten müssen – zum Beispiel, wie viel Feinstaub pro Tag in der Luft enthalten sein darf. Bis diese Regeln für alle Bürger in Europa gelten, wird über sie in vielen Sitzungen diskutiert – denn auch die Mitglieder der Europäischen Kommission und der Rat der Europäischen Union sind an der Entscheidung beteiligt. Diese EU-Regeln nennt man nicht Gesetze, sondern 'Verordnungen' oder 'Richtlinien'. Die Mitgliedsländer müssen darauf achten, dass ihre eigenen Gesetze den EU-Regeln nicht widersprechen.

