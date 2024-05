Europawahl – Warum die EU dich braucht

Reporterin Luam ist in Berlin unterwegs und hat Geschenke der EU dabei. Die stehen symbolisch für die vielen Vorteile, die uns die Europäische Union bringt. Damit sie aber wirklich stark sein kann, braucht die EU uns! Luam besucht deshalb das Jugendevent „Local EYE“ und möchte von engagierten Jugendlichen aus ganz Europa wissen, was jeder von uns für die EU tun kann.

Einer von ihnen ist Ole Teschke. Mit gerade einmal 18 Jahren kandidiert er für die Europawahl am 9. Juni. Was er in Europa bewegen will? Warum alle ab 16 Jahren unbedingt ihr Wahlrecht nutzen sollten? Und wieso die EU für unsere Zukunft so wichtig ist? Darum geht’s in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 25.05.2024, 08:40 Uhr