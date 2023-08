Die Waffen bei einem LARP sind aus Kunststoff, um sich beim Kämpfen gegenseitig nicht zu verletzen.

„LARP“ steht für „Live Action Role Playing“, auf Deutsch: Live-Rollenspiel. Bei einem Live-Rollenspiel treffen sich Spielerinnen und Spieler zum Teil für mehrere Tage und schlüpfen in Fantasierollen wie zum Beispiel Elfen, Orks oder Kriegerinnen. Oder sie spielen historische Ereignisse nach, wie zum Beispiel berühmte Schlachten, und kleiden und verhalten sich dann dieser Zeit entsprechend. Egal in welcher Welt und in welcher Zeit gespielt wird, auf einer sogenannten LARP-Convention (engl. Für Versammlung) schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle ihrer Wahl und kleiden sich in liebevoll gestaltete Kostüme.

Alles begann mit Stift und Papier

Eines der beliebtesten „Pen & Paper“-Rollenspiele heißt „Dungeons and Dragons“ und spielt in einer mittelalterlichen Fantasiewelt.

Bevor sich Spielerinnen und Spieler verkleideten und die Abenteuer ihrer Charaktere selbst erlebten und gestalteten, fanden Rollenspiele eher am Tisch statt: Der Vorfahre des LARP ist das sogenannte „Pen & Paper“-Rollenspiel. Das ist Englisch und bedeutet „Stift und Papier“-Rollenspiel. Auch dabei wird gemeinsam eine Geschichte gespielt, allerdings werden die Aktionen nur beschrieben und wichtige Informationen zu den Charakteren auf den Zetteln der Mitspielenden festgehalten. Ein „Pen and Paper“ kann man also als eine Mischung aus Gesellschaftsspiel und Improvisationstheater beschreiben.

Immer mehr Menschen spielen mit

Wie das „Pen and Paper“-Spiel stammt auch das LARP aus den USA. Mitte der 1980er Jahre begannen Spielerinnen und Spieler, ihre Abenteuer im Wald zu spielen und durch Kostüme und nachempfundene Waffen realistischer zu machen. Seit Anfang der 90er Jahre wächst auch in Deutschland die Begeisterung für Live-Rollenspiele. Mittlerweile treffen sich auf den Conventions bis zu 10.000 Menschen und spielen über mehrere Tage. Oftmals finden LARP-Conventions in thematisch passenden Örtlichkeiten wie zum Beispiel alten Burgen statt.

Stand: 03.08.2023, 10:50 Uhr