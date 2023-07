Elfen, Orks, Banditen - Die geheimnisvolle Welt des Live-Rollenspiels

Tapfere Kriegerinnen, mystische Magiewesen und fiese Orks – das sind Figuren, die man eigentlich nur aus Filmen oder Büchern kennt. neuneinhalb-Reporterin Jana begegnet ihnen aber in echt, bei einem LARP-Event. Bei so einem Live-Rollenspiel können Teilnehmende in jede Rolle schlüpfen, die sie wollen, spannende Geschichten erleben und selbst mitgestalten. Wie das funktioniert, erfährt Jana von den Waldläuferinnen Aloy und Elariel, mit denen sie gemeinsam in die LARP-Welt eintaucht.

Was die drei in ihren Rollen erleben? Ob es Aloy, Elariel und den anderen LARP-Spielerinnen und -Spielern gelingt, die finale Schlacht gegen die Banditen zu gewinnen? Und warum es wichtig ist, dass Orks so echt wie möglich aussehen? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 26.07.2023, 14:55 Uhr