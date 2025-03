neuneinhalb Tipps: Mobbing - Tipps für Betroffene

Du wirst gemobbt? Bei uns findest du Tipps, wie du dich verhalten kannst.

Manchmal ist man sich nicht sicher, ob man wirklich gemobbt wird, denn Mobbing kann viele Gesichter haben. Wenn du dich schlecht fühlst und traurig bist, dann zögere nicht, dir Hilfe zu holen!

Tipp Nummer 1

Versuche mit deinen Eltern zu sprechen. Gemeinsam könnt ihr überlegen, wie ihr die Situation ändern könnt, damit es dir wieder besser geht.



Oder wende dich an eine andere Person, der du vertraust – zum Beispiel an einen Freund oder eine Freundin, der oder die ein offenes Ohr für dich hat. Auch Lehrer können dir weiterhelfen, wenn dich Mobbing traurig macht. Oft hilft es, in der Situation einfach mit einem vertrauten Menschen zu sprechen.

Tipp Nummer 2

Manchmal fällt es einem schwer, direkt mit einer bekannten Person zu sprechen. Es gibt aber auch Beratungsstellen, an die man sich mit seinen Sorgen wenden kann. Am Telefon, per Mail oder in einem Chat bekommst du Hilfe und Ratschläge. Die Menschen am anderen Ende der Leitung kennen sich besonders gut aus, wenn es um Mobbing bei Kindern und Jugendlichen geht. Ihnen kannst du vertrauen, denn du kannst dich anonym melden, musst also niemanden deinen Namen verraten.



Hier ein paar Anlaufstellen:

Die Nummer gegen Kummer: 116 111

Sprechzeiten: Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr

Die Nummer gegen Kummer ist in Deutschland kostenlos.

Die TelefonSeelsorge: 0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 · 116 123

Der Anruf kostet nichts. Du kannst auf der Internetseite www.telefonseelsorge.de auch eine Beratung per Mail oder Chat bekommen, wenn dir Schreiben leichter fällt.

Bei Juuuport kannst du dir auch schriftlich Hilfe holen. Auf der Internetseite www.juuuport.de kannst du anderen Jugendlichen deine Fragen und Sorgen schreiben. Sie wurden von Juuuport ausgebildet um dir zu helfen. Im Notfall bekommen sie auch Hilfe von erwachsenen Experten.

Tipp Nummer 3

Vergiss bitte nie: Du bist nicht schuld, denn niemand kann etwas dafür, dass er gemobbt wird! Mobbing kann jeden treffen und wer mobben will, findet immer einen Grund für Mobbing. Du hast nichts falsch gemacht und musst dich für nichts schämen.

