Mindestens neun Jahre lang muss man eine Schule besuchen.

In Deutschland müssen alle Kinder und Jugendliche in die Schule gehen. Dieses Gesetz nennt sich Schulpflicht. In den meisten Bundesländern beginnt die Schulpflicht, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind, und dauert mindestens neun Jahre. Als erstes wurde die Schulpflicht in Norddeutschland eingeführt – vor ungefähr 200 Jahren. Weil alle Kinder in die Schule gehen mussten, wurden in dieser Zeit auch viele öffentliche Schulen gegründet. Vorher konnten fast nur Kinder reicher Eltern in Privatschulen Lesen, Rechnen und Schreiben lernen.

Stand: 10.11.2016, 15:58 Uhr