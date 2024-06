Bis sich Vertreter der Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag einigen, dauert es manchmal sehr lang.

Ein Tarifvertrag ist ein Schreiben, in dem genau steht, zu welchen Bedingungen die Menschen einer Berufsgruppe - zum Beispiel angestellte Krankenhausärzte - arbeiten dürfen: etwa wie viele Stunden sie am Tag arbeiten und wie viel Geld sie dafür bekommen. Was in einem solchen Vertrag steht, wird vorher in oft in Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften verhandelt.

