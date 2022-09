Long COVID bei Kindern – Wenn der Alltag schwerfällt

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich schon sehr viele Menschen mit dem Coronavirus SARS- CoV-2 angesteckt. Vermutlich kennst auch du jemanden, der an COVID-19 erkrankt ist, oder warst vielleicht selbst schon „positiv“. Die meisten sind nach einer Infektion schon nach ein paar Tagen wieder fit – einige aber nicht. Es gibt Menschen, die anschließend an Long COVID erkranken, auch Post COVID genannt.

Reporterin Luam möchte herausfinden, was das für eine Krankheit ist und trifft den 14-jährigen Jannis. Er macht in seiner Freizeit viel Sport: Zwei Mal Handballtraining, Fußball oder Basketball spielen mit seinen Freunden und Fahrradfahren gehören für ihn jede Woche dazu. Doch nach Jannis‘ COVID-19-Infektion, funktionierte seine Lunge plötzlich nicht mehr so wie vorher. Jannis bekam beim Handball kaum noch Luft. Die Diagnose der Ärztin: Post COVID. Was das für Jannis bedeutet? Und wie Ärzte und Therapeuten herausfinden, ob jemand tatsächlich an Long COVID erkrankt ist? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb.