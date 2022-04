Wir tragen Brille - Warum sehen immer mehr Menschen schlecht?

Weltweit brauchen immer mehr Menschen eine Brille. Robert will wissen, warum das so ist und ob man etwas dagegen tun kann. Er besucht eine Augenarztpraxis, in der er von Orthoptistin Stella spezielle Augentropfen verpasst bekommt und erfährt, wie es um seine Sehstärke bestellt ist. Außerdem darf Robert die zwölfjährige Melody bei einem ganz besonderen Moment begleiten: Sie bekommt ihre erste Brille!

Wie schwierig es war, das perfekte Gestell zu finden, wie es sich für Melody anfühlt, durch die neuen Gläser zu blicken und wie Rausgehen gegen Kurzsichtigkeit helfen kann? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 13.04.2022, 17:24 Uhr